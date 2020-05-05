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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

قناة «لوجوس» تبث الاجتماع الأسبوعى للأنبا يؤانس

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:25 م
للأنبا يؤانس
للأنبا يؤانس
تريزة شنودة
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بثت قناة "لوجوس" القبطية، مساء اليوم، الاجتماع الأسبوعي للأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط.

وألقى نيافته عظته الروحية الأسبوعية، من مقر المطرانية، وذلك في إطار حرصه على دعم الأقباط روحيا خلال فترة تعليق الصلوات للحد من التجمعات.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، وتأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.

وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، وفيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.

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