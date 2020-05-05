الأنبا مكاريوس يترأس صلوات التسبحة «أونلاين»

ويحرص نيافته على تنظيم الاجتماعات مع الخدام والكهنة بشكل دائم، عبر تقنية البث المباشر "أونلاين" بهدف الدعم الروحي للأقباط خلال فترة إغلاق الكنائس للحد من التجمعات.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، وتأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.



وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، وفيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.

ترأس الأنبا مكاريوس، أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، صلوات التسبحة، بالمطرانية دون حضور من الأقباط، وذلك عبر البث المباشر "أونلاين"