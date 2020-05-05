أول تحرك برلماني بشأن تعاقد الحاصلين على أكثر من دكتوراه بالمراكز الطبية

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إمكانية تعاقد الحاصلين على أكثر من شهادة دكتوراه بالمراكز الطبية وعمل برنامج تدريب الزمالة المصرية بعد فترة المعاش.وأوضحت عضو البرلمان، أن عدد الحاصلين على دكتوراه في التخصص أو أكثر من دكتوراه عدد قليل جدا، ولابد من الاستفادة من خبراتهم بالتدريب وتحفيز العاملين بالوزارة من الأطباء الجدد لرفع مستواهم بالتقدم لدكتوراه بعد الزمالة، لافتة إلى أن وزارة الصحة تدرس مد فترة المعاشات للأطباء إلى 65 بدلا من 60، وذلك في التعديلات الجديدة في قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.وأكملت إيناس عبد الحليم، أن ذلك سيساهم في رفع مستوى الصحة، فالكوادر التي حصلت على أكثر من شهادة في التخصصات سيتم الاستفادة منها في تدريب البورد المصري والزمالة، مما سيضمن تدريب الأطباء بدرجة أكبر وسيعود بالنفع في تطوير المنظومة الصحية.واقترحت، فتح باب التعاقد للحاصلين على أكثر من شهادة دكتوراه في وزارة الصحة بالمراكز الطبية لتدريب الزمالة المصرية والاستفادة من خبراتهم في تعليم الزمالة والبورد المصري.