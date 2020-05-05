خطوات الحفاظ على الحب بعد الزواج يعرضها «أمين الفتوى».. فيديو

وعن الأمر الثالث الذي يحصن الحب، فقال إنه التقدير، وفيه عندما يقوم شريك حياتك بفعل أمور إيجابية عليك تعظيمها لأنك لا تراها بقدرها وإنما بقدر حبك لشريك حياتك، وكلما عظمت أفعاله الجيدة والإيجابية كلما شعر بحبك له وحينها ستعيش في حب دائم مع شريك الحياة.





قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من أكثر الأمور التي كتب فيها أساطير هو الحب، قائلا إن الكثير من الناس يعتقدون أن الحب هو الرومانسية والخطوبة، ولكن الحقيقة أن الرومانسية هى أحد أنواع الحب فقط، قائلا: «إنها مثل المفتاح الذي ندير به العربية ولكن إن حدث استمرار في تدوير المفتاح الموتور سوف يحرق».وأوضح، خلال حلقة من برنامجه «مودة ورحمة»، أنه من الضروري أن يعرف الناس أن الحب أنواع، ومن أهم أنواع الحب حب الحياة والعشرة، والذي يحدث بعد الزواج، فحب العشرة هو ما يجعلنا أقرب للسعادة ويجعل الحياة كلها تفاصيل سعيدة، فيكون الحب في كل تفاصيل حياتنا.وأشار «الورداني» إلى أنه لكي نحصن حب العشرة والحياة علينا فعل ٣ أمور، أولها الاهتمام بإعطاء وقت خاص لشريك الحياة وهو ما كان يفعله النبي، عليه الصلاة والسلام، مع السيدة عائشة، رضي الله عنها، حتى إنه كان يشاركها لعبها.وأضاف أن الأمر الثاني هو الاحترام، بألا يسمع منك شريك الحياة إلا كل الكلام الحلو، فكان النبي، صلى الله عليه وسلم، لا يسمع السيدة عائشة، رضي الله عنها، إلا الكلام الجميل.