المفتى يوضح حكم مشاهدة المسلسلات فى رمضان

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن شهر رمضان فرصة يجب أن تغتنم وألا تضيع لأنه لا يتكرر إلا كل عام وربما الإنسان لا يدرك رمضان المقبل.وأضاف «علام» خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نور النبي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أنه ينبغي استثمار كل الزمن فيما يرضي الله، ولا مانع أن يأخذ الإنسان بعض الوقت وليس كله أمام التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، على أن يكون نصيبها محدود للغاية.وأكد أن موقفه في اتجاه الفن الهادف الذي يبني ويعمق الأخلاق ويرتقى بالنفس الإنسانية والوجدان ويعمق قضية الانتماء الوطني والتعاون الأسري أو يعالج العديد من القضايا.