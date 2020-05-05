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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصور الثقافة تطلق مسابقة «أنا القاهرة عاصمة السلام» للطفل

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:18 م
الدكتور أحمد عواض،
الدكتور أحمد عواض،
آلاء حسن
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أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، فتح باب التقدم في مسابقة "أنا القاهرة عاصمة السلام"، وهي مسابقة فنية للطفل، تنظمها الهيئة ضمن احتفالاتها بليالي رمضان الثقافية والفنية لعام 2020، وتأتي في إطار مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".

يدور موضوع المسابقة التي تنفذها إدارة ثقافة الطفل بالهيئة حول رسالة أن القاهرة تدعو إلى أن يسود السلام في الأرض كتعبير بسيط وعالمي لتوحيد قلوب جميع الناس في السلام على الأرض.

شروط المسابقة:
- يتم سحب الاستمارة من الموقع الرسمي للهيئة العامة لقصور الثقافة https:www.gocp.gov.egdefault.aspx، وضرورة تسليم الاستمارة مدون عليها المعلومات اللازمة اسم الفنان – اسم العمل – الخامة – المقاس، صورة شهادة، وصورة فوتوغرافية للعمل، وتكون صورة الأعمال بجودة جيدة.

- ويجب ألا يزيد عمر المشارك الفئات العمرية المشاركة وهي كالتالي: الأولى من 6 إلى 10 سنوات، الثانية من 11 إلى 16 سنة، ومن حق الفنان المشاركة بعمل واحد.

- كما يحظرعلى الأطفال الفنانين المشاركين التقدم بأعمال تم عرضها أو تحكيمها في مسابقات سابقة أو أعمال منقولة من الانترنت، وسيتم استبعاد الأعمال الفنية التي يقوم بها شخص بالغ، وعلى المشاركين فى كافة أفرع المسابقة الالتزام بالمقاسات المحددة بحيث ألا يقل أى ضلع من أضلاع العمل الفنى عن 15 سم وألا يزيد أى ضلع من أضلاع العمل الفنى عن 50 سم شاملة الإطار الخارجى "البرواز"، ويجب أن يدور موضوع العمل الفني حول "أنا القاهرة عاصمة السلام".

ويبلغ إجمالى الجوائز للمسابقة 3050 جنيها مصريا مقسمة كالتالي، سيحصل الفائزون في الفئة العمرية؛ الأولى للعمر من 6 إلى 10 سنوات على عدد 10 شهادات استثمار فئة (جـ) قدرها 100 جنيه مع عدد من إصدرات الهيئة المخصصة للطفل على أن يكون إجمالي الجوائز لتلك الفئة: 100 × 10 = 1000 جنيه مصري، شهادات استثمار فئة (جـ) إجمالي المبلغ: ألف جنيه مصري.

وسيحصل الفائزون الفئة العمرية الثانية: من 11 إلى 16 سنة على المركز الاول جائزة مالية قدرها 500 جنيه مصري، الثاني جائزة مالية قدرها 350 جنيها مصريا، الثالث جائزة مالية قدرها 250 جنيها مصريا، الرابع جائزة مالية قدرها 200 جنيه مصري، ومن المركز الخامس للعاشر جوائز مالية قدرها 150 جنيها مصريا، وسيحصل جميع المشاركين الذين يقومون بتحميل أعمالهم الفنية شهادات تقدير. 

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