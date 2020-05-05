«النفط العراقية» تنفي رهن المصافي للشركات الأجنبية

نفت وزارة النفط العراقية قيام الحكومة برهن المصافي للشركات الأجنبية لغرض سد العجز المالي.وأكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الثلاثاء، ضرورة أخذ الأخبار من المصادر الموثوقة وعدم الانجرار وراء الأخبار الملفقة التي يبثها الإعلام المغرض في العراق.