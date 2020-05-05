«عمر أفندي» تستغل علامتها التجارية لمضاعفة الإيرادات

قال اللواء أيمن سالم، رئيس شركة عمر أفندي، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن الشركة تستهدف تعظيم الإيرادات خلال العام المالي الجديد بنسبة جيدة للغاية.وأضاف سالم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة أجرت تطويرا في عدد من الفروع في إطار العمل ضمن خطة التطوير التي تنفذها الشركة، من خلال استخدام أحدث الوسائل في التسويق للسلع التي تتعامل فيها "عمر أفندي"، خاصة أن العلامة التجارية للشركة لها قدر كبير للغاية عند المواطنين، لذا نعمل على تسويق هذا العلامة بأسلوب يساهم في مضاعفة الإيرادات.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.