«الإفتاء» عن تعليق الحج والعمرة: يجب أن نرضى بقضاء الله

علق الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على تعليق الحج والعمرة بسبب أزمة فيروس كورونا، قائلًا: "يجب علينا أن نرضى بقضاء الله، ونستجيب له".وأضاف "عمران"، خلال حواره مع برنامج "فتاوى"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بدائل في الشرع، وهناك عبادات بديلة، لافتًا إلى أن الحجة الأولى تكون فرضا، وما يليها يكون سننا.وتابع: "الإنسان قبل البنيان، والساجد قبل المساجد"، لافتًا إلى أن الأفواه الجائعة طريق إلى الله سبحانه وتعالى إذا أحسنا الأمر في ذلك.