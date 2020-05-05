رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب دمنهور يوفر استراحات بمدرسة للتيسير على أصحاب المعاشات

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:07 م
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
مني هيبة
طباعة
قال النائب عصام الفقي، عضو مجلس النواب عن دائرة دمنهور بمحافظة البحيرة، إنه يتابع إجراءات تيسير صرف التأمينات والمعاشات لأهالي دائرته بمكاتب التأمين الاجتماعي والمدارس، التي خصصتها المحافظة لأرباب المعاشات، خلال شهر مايو، منعًا للتزاحم حفاظًا على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأشار الفقي، في بيان له اليوم، إلى أن المحافظة اتخذت الإجراءات الاحترازية التي تتماشى مع الخطة الوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، بتحقيق مسافات التباعد المطلوبة بين أرباب المعاشات في الأماكن المخصصة لصرفها.

وأضاف أنه حرص من واقع مسئوليته على المشاركة في دعم الإجراءات المتخذة للتيسير على أهالي دائرته، ومنع أي صور للتكدس أو الازدحام بينهم أثناء قيامهم بصرف المعاشات المستحقة لهم، حيث قام بتجهيز مدرسة معاذ ابن جبل ببندر دمنهور بالاستراحات اللازمة لجلوس أرباب المعاشات، حسب إرشادات التباعد الاجتماعي أثناء عمليات الصرف، كما وجه بتوفير كافة أشكال الدعم اللازمة لهم.
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

موضوعات متعلقة

الأتراك أنقذوه.. تفاصيل إحباط محاولة الانقلاب على «تميم»

بعد استهدافها من الإرهاب.. ماذا تعرف عن كنوز «بئر العبد»؟

الصحة: 16 وفاة و388 إصابة جديدة بكورونا

الصحة للبرلمان: 348 إصابة جديدة بكورونا اليوم حتى الآن

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

الأكثر قراءة

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

مصادر تكشف لـ«الدستور» تفاصيل محاولة الانقلاب على تميم

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

إنفوجراف

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

دراسة: 50% من الأمريكيين يعانون من مشكلات عقلية بسبب كورونا

بـ4000 قطعة خردة.. شاب يصنع أكبر مجسم فرعونى فى الشرق الأوسط (فيديو)

الصين تطلق نسخة تجريبية من سفينة فضاء مأهولة

مقالات الرأي
ماجد حبته
شائعة أو نكتة انقلاب قطر
القس. رفعت فكرى
الفيروس الأخطر
ماجد حبته
شهور أو سنوات.. وقد لا يظهر اللقاح!
مؤمن المحمدي
يحفر في تاريخ هـ يعيش
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تطلق مسابقة «أنا القاهرة عاصمة السلام» للطفل

حكاية تبادل أطباق «العاشورة» بين الخديوي إسماعيل وجيرانه بعابدين

عيسى الثقافى يطلق كتاب البروتوكولات والمراسم فى عهد حاكم البحرين

«الزيات» تصدر كتاب «أجنحة السعادة» لمحمد عبدالحميد العرضى