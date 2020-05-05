نائب دمنهور يوفر استراحات بمدرسة للتيسير على أصحاب المعاشات

قال النائب عصام الفقي، عضو مجلس النواب عن دائرة دمنهور بمحافظة البحيرة، إنه يتابع إجراءات تيسير صرف التأمينات والمعاشات لأهالي دائرته بمكاتب التأمين الاجتماعي والمدارس، التي خصصتها المحافظة لأرباب المعاشات، خلال شهر مايو، منعًا للتزاحم حفاظًا على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.وأشار الفقي، في بيان له اليوم، إلى أن المحافظة اتخذت الإجراءات الاحترازية التي تتماشى مع الخطة الوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، بتحقيق مسافات التباعد المطلوبة بين أرباب المعاشات في الأماكن المخصصة لصرفها.وأضاف أنه حرص من واقع مسئوليته على المشاركة في دعم الإجراءات المتخذة للتيسير على أهالي دائرته، ومنع أي صور للتكدس أو الازدحام بينهم أثناء قيامهم بصرف المعاشات المستحقة لهم، حيث قام بتجهيز مدرسة معاذ ابن جبل ببندر دمنهور بالاستراحات اللازمة لجلوس أرباب المعاشات، حسب إرشادات التباعد الاجتماعي أثناء عمليات الصرف، كما وجه بتوفير كافة أشكال الدعم اللازمة لهم.