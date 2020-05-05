«شعبة الذهب» تتوقع رواج الأسواق مع حلول العيد

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن الذهب يشهد حالة من التذبذب في الوقت الحالي بسبب البورصات العالمية وارتباكها نتيجة أزمة فيروس كورونا وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض على حسب طلب المستثمرين خلال تعاملات البورصة، موضحا أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا في أسعارها هذا العام وزدادت في الثلاثة أشهر الأخيرة بسبب زيادة الطلب.وأشار إلى أن سوق الذهب المحلية كان يشهد حالة من الركود التام بسبب إجراءات الحظر، وبدأت في الرواج بعد قرار الوزراء بالسماح للمحلات بالافتتاح يومي الجمعة والسبت.وتوقع عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن تشهد محلات الذهب رواجا في حركة البيع تزامنا مع اقتراب العيد.