تحويل 12 حالة جديدة من عزل العجمي لـ«أبوقير» للنقاهة

أعلن مستشفى العجمي النموذجي للعزل، بغرب الإسكندرية، عن نقل 12 حالة من مستشفى العجمي إلى المدينة الشبابية بأبوقير شرق الإسكندرية، لقضاء فترة النقاهة حتى التماثل للشفاء.وأكدت ميرفت السيد مدير مستشفى العجمي المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه قد ارتفع عدد حالات التحويل لفترة النقاهة بالمدينة الشبابية بأبوقير إلى 270 حالة، بعد استكمال العلاج لكل حالة.وأشارت مدير المستشفى إلى أنه يتم نقل الحالات التي اقترب تعافيها من مقر المستشفى إلى مقر العزل الصحي بأبوقير بهدف قضاء فترة النقاهة والتأهيل النفسي للنزلاء المستقرة حالاتهم لحين خروجهم بعد ظهور نتائج الفحوصات الخاصة بهم.يذكر أن مقر العزل الصحي بالمدينة الشبابية يستقبل الحالات المستقرة والتي تحولت نتائج فحوصاتهم إلى سلبية لحين التأكد من تماثلهم الكامل للشفاء، لتخفيف الضغط على مختلف مستشفيات العزل الرئيسية.