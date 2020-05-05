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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حكاية تبادل أطباق «العاشورة» بين الخديوي إسماعيل وجيرانه بعابدين

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:59 م
غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
نضال ممدوح
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علي الرغم مما يذكره التاريخ عن عائلة محمد علي وأولاده وأحفاده٬ من تنكيل وقهر واستعباد للمصريين٬ إلا أن علاقة العائلة العلية بالشعب المصري لم تخلو من بعض النقاط المضيئة أو ما يمكننا توصيفه بأوقات شهر العسل واللقطات اللطيفة.

منها ما يشير إليه الكاتب الكبير عبد المنعم شميس في كتابه "القاهرة قصص وحكايات" والصادر عن أخبار اليوم بتاريخ نوفمبر 1984. حيث يصف شميس الموكب الملكي الذي كان يخرج من قصر عابدين ليجامل جيران الخديوي إسماعيل في المناسبات والأعياد المختلفة.

ففي رمضان كانت تخرج من قصر عابدين في بعض الليالي صواني الأطعمة الفاخرة٬ وترسل إلى بعض البيوت المعروفة من عائلات أبناء البلد. وكانت هذه العائلات تبادل الخديوي التحية٬ فقد كان من عادة أحد كبار التجار أن يرسل إلى قصر عابدين كل سنة 12 أردبا من القمح قبل موسم عاشوراء. وذلك حتى يصنع الطباخون أطباق العاشوراء الشهيرة في يومها المحدد.

وفي المقابل كان القصر يرسل أطباق العاشورة٬ وهي أطباق كبيرة مستديرة مصنوعة من الصيني الفاخر ويبلغ قطر الواحد منها أكثر من 50 سنتيمتر٬ وكانت تغطى بمناديل الحرير٬ ولا تسترد من المهدي إليه بعد أن يأكل هو وأسرته ما فيها. لم يكن عدد السكان كبيرا٬ وكان أهل الحي معروفين بالاسم سواء كانوا من الترك أو الشراكسة أم من أهل البلد.

يتابع "شميس" ورغم وجود الانفصال بين طبقة الباشوات الأتراك وبيننا نحن أهل البلد فقد كان قصر عابدين يعتبرنا جيرانه ويتبادل مع أبناء الحي المجاملات التي ذكرت بعضها. وفي ليلة القدر كان الخديوي إسماعيل يرسل إلى بعض البيوت صينية عشاء بها ديك رومي ومستلزماته من الأطعمة والحلوي.

وفي عيد الفطر كانوا يرسلون أيضا أنواع الشيكولاتة والملبس باللوز وغير ذلك من الحلويات الفاخرة. حتى أنهم في القصر كانوا يرسلون إلى هذه البيوت أقفاص الفاكهة في بشائرها من حدائق أنشاص مثل المانجو والتين الشوكي الخالي من البذور٬ والجوافة الخالية من البذور أيضا٬ بل أنهم كانوا يرسلون الخيار مغلفا بالورق الأبيض الرقيق٬ وظل هذا التقليد حتى أوائل عهد الملك فؤاد ثم انقطع في عهده أيضا.

وكان مهرة الصناع في عابدين يعملون في القصر ومنهم المنجدون والمدهباتية وصناع الستائر والنجارون وغيرهم وكانوا يعيشون في نعمة٬ ثم أصبحوا بعد ذلك أمهر أصحاب هذه الحرف.

على أن "شميس" في تسجيله لعادة تبادل الأطباق بين قصر عابدين وجيران الخديوي إسماعيل في حي عابدين٬ لم يجمل وجه عائلة محمد علي أو يمجدهم بقدر ما يوثق لقطات كان شاهدا عليها في صغره وسنوات صباه المبكرة٬ لكنه لم ينس ما اكتوى به الشعب المصري من نهب وسرقة لأقواته وثرواته على أيدي أفراد هذه العائلة٬ التي جاء مؤسسها "محمد علي" بائعا للتبغ٬ ومن ثم استولى على حكم مصر بالحيلة والدهاء٬ وإن كان هذا لا ينكر أنه مؤسس مصر الحديثة.

ويؤكد "شميس": "ورغم كل هذا فقد كان هناك انفصال بين الشعب والقصر ولم يحدث تجاوب بين أبناء البلد وبين الخديوي أو الملك أو الباشوات. فقد كانوا يعتبرون أنفسهم من طبقة أرقى من الشعب٬ لذلك حدث الانفصال ولم تفد المجاملات.
غلاف الكتاب
الخديوي إسماعيل
قصر عابدين قديما
غلاف الكتاب
الخديوي إسماعيل
قصر عابدين قديما

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