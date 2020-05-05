مالطا تناشد البابا فرنسيس استضافة أسرة مهاجرة





وتقطعت السبل بحوالي 56 مهاجرا في زورق سياحي رسا قبالة ساحل مالطا.



وذكرت مالطا، أنه سيظل في مكانه هناك حتى توافق الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي على استضافة نصيب عادل من المهاجرين على متنه.



يذكر أن البابا فرنسيس، مدافع قوي عن حقوق المهاجرين، وتدخل شخصيا بالفعل لمساعدة المهاجرين المحتجزين في جزيرة ليسبوس اليونانية، ونقل عشرات المهاجرين إلى الفاتيكان.



وفي أعقاب جائحة كورونا المستجد، أغلقت كل من مالطا وإيطاليا موانئها أمام المهاجرين عبر البحر، مما أثار انتقادات من جانب منظمات حقوقية.

أعلنت الحكومة المالطية، اليوم الثلاثاء، أنها طلبت من البابا فرنسيس استضافة أسرة مهاجرة كبادرة تضامن مع أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي.وقالت فاليتا، في مذكرة دبلوماسية للكرسي الرسولي: إن هذه البادرة ستكون بمثابة "رسالة تذكير لتحفيز الدول الكبرى الأخرى على تحمل نصيبها العادل من العبء الذي تواجهه مالطا بشكل لا يتناسب (مع حجمها)".