تجديد حبس مُجري حوار جنينة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس "معتز شمس الدين ودنان" 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في الاتهامات الموجهة إليه على خلفية الحوار الذي أجراه مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.ووجهت له تهم الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة، ونشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي.