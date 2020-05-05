روسيا تسجل زيادة في حالات العنف الأسري وسط جائحة كورونا

حذرت تاتيانا موسكالكوفا، مفوضة حقوق الإنسان في الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، فى تصريحات لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الحكومية الروسية من أن العنف ضد النساء في روسيا تضاعف تقريبا وسط جائحة كورونا المستجد.وقالت موسكالكوفا إن خطوط المعاونة الهاتفية سجلت خلال أبريل أكثر من 13 ألف مكالمة بشأن العنف المنزلي، أي أكثر من ضعف عدد المكالمات الهاتفية التي تم إجراؤها في مارس، وعددها 6054 مكالمة.يشار إلى أن الروس يخضعون لإغلاق صارم منذ أكثر من شهر حيث تحاول الحكومة احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.وتجدر الإشارة إلى أن العنف المنزلي ازداد في جميع أنحاء العالم وسط الجائحة، وفقا للأمم المتحدة.ويسفر العنف المنزلي في روسيا عن مقتل آلاف النساء كل عام، وبرغم ذلك، ألغى البرلمان تجريم ضرب الرجال للنساء جزئيا.وينظم بعض المشرعين حملة حاليا لسن قوانين جديدة لحماية النساء بصورة أفضل.