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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الطوربيد الأشهر وصاروخ لا يرصد.. قدرات أحدث غواصات البحرية المصرية «S43»

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:43 م
الطوربيد S43
الطوربيد S43
الدستور
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وصلت الغواصة الهجومية المصرية الثالثة "S43" طراز "2091400 mod" من ألمانيا إلى الإسكندرية، لتنضم إلى القوات البحرية المصرية، وتُتيح قدرة القيام بأعمال الهجوم ضد سفن وغواصات البحريات المعادية في نطاق الشرق الأوسط، وكذا أعمال الاستطلاع والتجسس والاستخبار الإلكتروني، ومهام نقل عناصر الضفادع البشرية للمهام الخاصة، بفضل بصمتها الصوتية والمغناطيسية الشبحية، وامتلاكها أفضل التقنيات المتاحة للرصد والاستطلاع والقتال، فضلا عن الموثوقية الهائلة في التقنيات الألمانية على المستوى العالمي في مجال بناء الغواصات.

المواصفات العامة:

- الإزاحة القصوى: 1450 طن طافية فوق سطح البحر، 1600 طن غاطسة في الأعماق.

- الأبعاد: الطول 62 مترا، العرض 6.25 متر، الارتفاع 12.5 متر متضمنة البرج، الغاطس 5.8 متر.

- الدفع: ديزل كهربي Diesel Electric مكون من، 4 محركات ديزل طراز "MTU-396 12V" تولّد قوة قدرها 3755 حصانا من إنتاج شركة "إم تي يو فريدريسافين MTU Friedrichshafen GmbH" الألمانية، محرك كهربي من إنتاج شركة "سيمنز"، يُولّد قوة ثابتة قدرها 5000 حصان لتدوير رفّاص مروحة الدفع الخلفية للغواصة، 4 مولدات تيار كهربي متناوبة "Alternators" من إنتاج ذات الشركة.

- السرعة القصوى: 40 كيلومترا في الساعة أثناء الغطس، و20 كيلومتر في الساعة أثناء الإبحار فوق سطح البحر.

المدى الأقصى:

- 20 ألف كيلومتر في وضع الإبحار فوق سطح البحر على سرعة 20 كيلومترا في الساعة.

- 15 ألف كيلومتر في وضع الغطس مع استخدام انبوب التنفس من تحت الماء "Snorkeling" على سرعة كيلومتر في الساعة.

- 740 كيلومترا في وضع الغطس الكامل في الأعماق على سرعة 7.4 كيلومتر في الساعة.

- عمق الغطس: 300 متر كعمق عملياتي، و500 متر كعمق أقصى.

- التسليح
- 14 طوربيدًا وصاروخًا مُطلقين من 8 أنابيب عيار 533 ميلليمتر، يتم التحكم فيها بواسطة نظام إدارة الأسلحة "Weapon Handling System"، المسئول عن التلقيم الآلي للأنابيب بالاسلحة سواء طوربيدات أو صواريخ أو ألغام بحرية، بحسب مايتطلبه الموقف التكتيكي وبنسبة عالية من الأمان.

- أنواع التسليح:

1- الطوربيد الألماني "Seahake Mod4" أو "DM2A4" الثقيل عيار 533 ميللميتر والبالغ وزنه 1.37 طن، ويمتلك رأسا حربيا ثقيلا يزن 260 كيلوجرام، ويصل مداه إلى 50 كيلومترا وسرعته القصوى 92 كيلومتر في الساعة، ويتم توجيهه بالسلك "Wire Guided" بواسطة كابل من الألياف الضوئية "Fiber-optic"، ويمتلك باحثا صوتيا يعمل بنمط نشط وسلبي "Active Passive Acoustic Homing"، ويُعد الطوربيد الرئيسي للغواصة "Type-209" بمُختلف فئاتها، ويُعد كذلك الطوربيد الأوسع انتسارا في البحريات المُشغّلة للغواصات الغربية على مستوى العالم.

2- الصاروخ الأمريكي عمق-سطح "UGM-84L Harpoon Block II" الجوال المضاد للسفن والمزود بنظام الملاحة بالقصور الذاتي "INS" والرادار النشط "Active Radar" وكذلك منظومة "GPS" لضرب الأهداف البحرية الساحلية، ويُطلق في كبسولات خاصة من الأعماق، ويمتلك رأسًا حربيا يزن 221 كيلوجراما، ويطير على ارتفاع 2 - 4 متر فوق سطح البحر لتجنب التعرض للرصد من قبل أنظمة حماية السفن، ويصل مداه إلى 140 كيلومترا وسرعته القصوى 864 كيلومترا في الساعة، ويُعد الصاروخ الرئيسي المُضاد للسفن العامل على غواصات "Type-209" بمُختلف إصداراتها.

3- الألغام البحرية.

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