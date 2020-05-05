فرنسا تسجل 330 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع الحصلية لـ16 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء الثلاثاء، عن تسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا "كوفيد 19"، منذ 29 أبريل بواقع 330 حالة جديدة.وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها إن أعداد الوفيات بفيروس كورونا داخل المستشفيات في عموم البلاد بلغت 16،060 وفاة، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".وأشارت الصحة الفرنسية إلى انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفيات إلى 24 ألفا و775 حالة، بجانب انخفاض أعداد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا إلى 3430 حالة فقط.يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أمس عن رصد بلاده نصف مليار يورو من أجل إيجاد علاج لوباء كورونا.