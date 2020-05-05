رئيس بيلاروسيا يدعو رؤساء الدول لحضور عرض عسكري رغم تفشي «كورونا»

دعا رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، زعماء الدول للحضور إلى مينسك لحضور عرض عسكري بمناسبة "يوم النصر" على الرغم من تفشي وباء كورونا.وأوردت وكالة أنباء (بيلتا) اللبيلاروسية عن لوكاشينكو قوله: "أدعو جميع رؤساء الدول، على الأقل دول الاتحاد السوفيتى السابق، إلى القدوم إلى مينسك وحضور هذا العرض العسكري".وأعرب الرئيس البيلاروسي عن أمله في قدوم بعض الرؤساء على الأقل، مُشيرًا إلى أنه في حال لم يحضر أحد منهم، فسيتم العرض كالمعتاد، لكنه سيكون هناك عدد كافٍ من الأشخاص العاديين من عامة الشعب البيلاروسي.