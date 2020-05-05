السياحة العالمية تطلق حملة «ابقوا في المنزل اليوم للسفر غدًا»

قالت بسمة الميمان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية، إن فيروس كورونا هزّ الاقتصاد العالمي وأحدث تأثيرًا مؤسسيًا واجتماعيًا غير مسبوق في دول العالم، مبينة أن منظمة السياحة العالمية اتخذت جميع التدابير الصحية للحد من تفشي المرض والتخفيف من أثره على حياة الناس، وتعزيز الشعور بالمسؤولية والتعاون بين الدول للتصدي له.وأضافت "الميمان" في تصريحات خاصة، أن المنظمة أطلقت حملة بعنوان "ابقوا في المنزل اليوم للسفر غدًا" ووجدت تفاعلًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم، وأظهرنا بشكل فاعل التزام قطاعنا "بالبقاء في المنزل" ووضع الناس والصحة أولًا، مفيدة أن قطاع السياحة مثله مثل بقية القطاعات التنموية تأثر بهذه الأزمة لكنهم يعملون للمساهمة في خطط وإجراءات للتعافي على نطاق أوسع لاسيما بعد أن تأثرت صناعة السياحة بشدة خلال الأشهر الماضية.وتابعت أن فيروس كورونا يمثل تحديًا عالميًا يجب أن يواجهه الجميع معًا، وأن تكون استجابتنا متسقة وجماعية، وستكون السياحة بقيادة منظمة السياحة العالمية موجودة مرة أخرى لمساعدة الناس والمجتمعات على التعافي من هذه الأزمة، والعمل بروح التضامن حول الأهداف المشتركة.ولفتت النظر إلى أن النشاط الاقتصادي الشامل لا مثيل له، ويعد جزءًا لا يتجزأ من أجندة التنمية المستدامة، وستلعب السياحة دورًا رئيسيا في رفع مستوى الإنعاش الاقتصادي المستقبلية في دول العالم، حيث أظهرت السياحة مرات عديدة قدرتها على التعافي من الأزمات.