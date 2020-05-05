مباحثات بين بوتين ولوكاشينكو حول الوضع الراهن لتفشي كورونا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثاثاء، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو هاتفيًا أزمة انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من الوباء.وذكر بيان صادر عن قصر الرئاسة الروسية "الكرملين": أن الجانبين ناقشا الوضع الراهن بشأن تفشي الفيروس، وأبلغ القادة عن الإجراءات المتحذة لمكافحة العدوى وعواقبها بشكل مفصل.. حسبما أفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية.وأضاف البيان أن رئيسي البلدين تطرقا في حديثهما إلى العلاقات الثنائية وسبل التصدي لهذا الفيروس ومكافحته، كما أعربا عن استعدادهما للتنسيق المشترك بينهما في إطار المنظمات الدولية لمواجهة انتشار "كوفيد-19".