ارتفاع العجز التجاري لأمريكا لـ44.4 مليار دولار خلال مارس

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال مارس الماضي، بعد تراجع الصادرات بوتيرة أسرع من تراجع الواردات.وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري خلال مارس الماضي، ارتفع إلى 4. 44 مليار دولار مقابل 8. 39 مليار دولار، خلال فبراير الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون وصول العجز إلى 44 مليار دولار فقط.جاء ارتفاع العجز التجاري على خلفية تراجع الصادرات بنسبة 6. 9% إلى 7. 187 مليار دولار، في حين تراجعت قيمة الواردات الأمريكية خلال مارس الماضي، بنسبة 2. 6% إلى 2. 232 مليار دولار.