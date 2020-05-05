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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا: إصابة 213 في مجال الرعاية الصحية بكورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:52 م
كورونا
كورونا
آية حسني - أبو زيد علي
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كشفت جريدة "تي 24" التركية، إصابة 213 عاملًا في مجال الرعاية الصحية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن 31 من المتخصصين الذين تم تشخيصهم كانوا من الأطباء.

وأعلنت غرفة أنقرة الطبية أن عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بفيروس كورونا في أنقرة كان 213 اعتبارًا من 5 مايو.

وبحسب البيان، فإن الأرقام حسب الموظفين مدرجة على النحو التالي: 31 طبيبا متخصصا، 28 طبيبا مساعدات 23 عامل نظافة، 22 ممرضة، 20 مدربا 11 فني طب الطوارئ، 6 من الكادر الإداري، 10 من سكرتارية طبية، 4 أطباء أسنان، 1 صيدلي.

وكان أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1832 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بمختلف أنحاء تركيا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار قوجة، في بيان رسمي نشره اليوم الثلاثاء، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 129 ألفًا و491 حالة إصابة، وارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 3 آلاف و520 حالة، بعد وفاة 59 مواطنًا اليوم.

ولفت إلى أن الوزارة قد أجرت اليوم 33 ألفًا و283 تحليلًا للكشف عن فيروس كورونا، وأن عدد الفحوصات التي تمت حتى اليوم بلغ مليونًا و2014 ألفًا و421 فحصًا.

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