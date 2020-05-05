«المصريين الأحرار» بالسويس يشارك فى إفطار الصائمين

شارك حزب المصريين الأحرار بالسويس، في إفطار طريق للصائمين من خلال أمانة قسم السويس بقيادة أحمد البرلسي عضو هيئة المكتب بالمحافظة وتحت أشراف عادل فاضل أمين عام الحزب بالسويس.وتم توزيع زجاجات المياه والعصائر المعلبة حفاظا على المواطنين وتوزيع أمساكية رمضان وتوزيع نبذات للتوعية ضد انتشار فيروس كورونا.ووقف الفريق المشارك من الحزب على جانبي الطريق قبل انطلاق مدفع الإفطار بوقت قليل لإفطار الصائمين المارين في الطريق سواء السائقين أو الركاب والعائلات.