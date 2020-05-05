85 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة في البلاد.وذكر بيان لوزارة الصحة، أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا"، أنه تم فحص 5898 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق هذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 113484.وحسب البيان سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم، 85 إصابة في العراق، و4 حالات وفاة، و27 حالة شفاء.وأشار البيان، إلى أن مجموع الإصابات الكلي بلغ 2431 حالة، ومجموع الوفيات 102، ومجموع حالات الشفاء 1571، والعدد الكلي للراقدين 758.