ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» في إسرائيل إلى 16289

الخميس، مع مراعاة الالتزام بتعليمات الوقاية.

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" إلى 16289 حالة، و238 حالة وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.ويبدأ الاحتلال الإسرائيلي، غدا الأربعاء، المرحلة الرابعة في خطة عودة الحياة الطبيعية ورفع القيود التي فرضها في وقت سابق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، رغم استمرار انتشاره.وأعلنت هيئة المنتزهات لدى الاحتلال أنه ستتم إعادة فتح حوالي 20 حديقة ومحمية طبيعية أمام الزائرين، في إطار خطة رفع القيود رغم انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وقال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، إنه تقرر البدء في المرحلة الرابعة من رفع القيود بإعادة فتح الأسواق والمجمعات التجارية الكبرى، بدءًا من بعد غد