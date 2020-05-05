«الزراعة»: تحصين أكثر من 400 ألف ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن مديريات الطب البيطري في المحافظات تواصل تحصين المواشي ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم تحصينه في 22 محافظة، بلغ نحو 415736 حيوانا من المترددين على الوحدات البيطرية.وأضاف في تصريحات صحفية، أن ذلك يأتي لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والحفاظ على مستويات المناعة العالية والتي تحققت من خلال الحملات القومية المتتالية والتي أدت إلى سيطرة وزارة الزراعة على هذين المرضين، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية جميع العاملين بالهيئة من فيروس كورونا.يذكر أنه ولأول مرة في مصر يتم السيطرة على مرض الحمى القلاعية ولم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالمرض خلال عام وذلك بفضل الجهود المتميزة التي يبذلها الأطباء البيطريون خلال حملات التحصين المستمرة طوال العام.