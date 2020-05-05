الاتحاد الأوروبي يحذر من تقييد الديمقراطية بحجة مواجهة كورونا

حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، من أي تقييد للديمقراطية تحت ستار إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.وذكر بوريل، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن للجائحة تأثيراتها على جميع دول ومناطق العالم، وعلى كل جوانب الحياة البشرية، لذا فإن الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة إيلاء الاهتمام لتأثير الجائحة المتزايد على حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.وشدد بوريل، على أن القوانين الدولية تسمح للحكومات بتقييد بعض الحقوق في ظروف طارئة، بشرط أن يكون هذا التقييد ضروريا ومؤقتا وبعيدا عن أي تمييز.وختم المفوض بالقول إن جائحة فيروس كورونا يجب ألا تستخدم كذريعة لتقييد المجال الديمقراطي والمدني أو احترام سيادة القانون والالتزامات الدولية، وكذلك لتضييق حرية التعبير وحرية الصحافة والوصول إلى المعلومات.