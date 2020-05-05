النائب العام يأمر بالتحقيق فى اصطدام سيارة بدراجة نارية بدهشور

أمر النائب العام بالتحقيق في واقعة القتل الخطأ الحادثة بطريق وصلة دهشور - يوم الثالث من شهر مايو الجاري- بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر - تحقيقًا قضائيًا.وذكر بيان صادر من النيابة أنه اصطدمت سيارة قادها المدعو محمد وليد فكري بسائق دراجة آلية كانت متوقفة بالطريق يدعى محمد يوسف سعيد مُرضي، ونجم عن الحادث وفاة الأخير، وجار اتخاذ إجراءات التحقيق.