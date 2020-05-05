فلسطين: 70 وفاة و1286 إصابة في الجالية بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الفلسطينية، عن تسجيل 70 حالة وفاة، و1286 إصابة و525 حالة تعافي في صفوف أبناء جالياتنا حول العالم.جاء ذلك في تقرير وزارة الخارجية وشئون المغتربين الفلسطينية اليومي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بخصوص انتشار فيروس كورونا في صفوف أبناء الجاليات والطلبة الفلسطينيين حول العالم، اليوم الثلاثاء.وأكدت الوزارة بدءَ وصول الدفعة الثالثة من العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية صبيحةَ هذا اليوم، بحيث ستشمل الدفعة العالقين من قطاع غزة وأعداد من الضفة الغربية.وأفادت باكتمال التنسيقات اللازمة لتوجه العالقين من أبناء قطاع غزة إلى معبر بيت حانون، بعد استكمال عملية فحصهم في الاستراحة والبالغ عددهم 170.وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في ولاية شيكاغو الأمريكية، بينهم ممرضة، ووفاة المواطن عزام البو، ليصبح عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية 695 إصابة، وعدد الوفيات 46، والتعافي 200 حالة.