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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان: نلتزم بمكافحة كورونا تحت مبادئ حركة عدم الانحياز

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:24 م
الدكتور عارف علوي
الدكتور عارف علوي
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أكد الرئيس الباكستاني، الدكتور عارف علوي، أن باكستان ملتزمة بعمل اللازم لمكافحة جائحة فيروس كورونا تحت مبادئ حركة عدم الانحياز.

وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الرئيس عارف علوي، أكد هذا في كلمة ألقاها في قمة حركة عدم الانحياز التي عقدت عبر الفيديو، وجاء عقد القمة بناء على مبادرة رئيس أذربيجان، إلهام عليف، لمناقشة سبل التعاون للتعامل مع التحدي الدولي من فيروس كورونا، وقال إن الحكومة الباكستانية تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا وآثاره الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب الرئيس عارف علوي، عن قلقه حيال تزايد خطاب الكراهية وعدم التسامح الديني والخوف من الإسلام والأشكال الأخرى من التمييز التي تسبب تحريض الكراهية ضد الأقليات الدينية وتحملها المسئولية عن انتشار فيروس كورونا، وأشار إلى الأوضاع المتدهورة للكشميريين في ظل القيود والحصار العسكري من قبل الهند في جامو وكشمير المحتلة، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا في الوادي.

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