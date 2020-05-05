نادية عمارة توضح حكم إيداع الأموال فى البنوك (فيديو)

أوضحت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامي، حكم إيداع الودائع في البنوك، قائلة: "إنه ليس هناك مشكلة في إيداع المواطن أمواله في البنوك".وأضافت الدكتورة نادية عمارة، خلال تقديم برنامج "قلوب عامرة"، المُذاع عبر فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن إيداع المواطن لأمواله في البنوك وما ينتج عنها من أموال لا تسمى فوائد، وهي في حقيقتها لا تعد فوائد للقروض، فأنت لا تقترض من البنك ولا البنك يقترض منك".وتابعت: "أنت مواطن تتعامل مع بنك وهو مؤسسة تنتمي إلى الدولة وينتفي منها الغرر والضرر؛ حيث إن المتحكم بها ليس أفراد وإنما لها قوانين حاكمة لها، وهذه الأموال يتم استثمارها في مشروعات وما يأتيك منها يسمى (ريعا) وليست (فائدة)".