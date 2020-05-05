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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف: 2400 خرق لوقف إطلاق النار من «الحوثيين» فى اليمن

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:08 م
الحوثيين
الحوثيين
ياسمين محمود
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إطلاق الميليشيات الحوثية، صباح اليوم، صاروخين بالستيين من صنعاء وسقطا في محافظتي عمران وصعدة.

وأكد التحالف، في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي استخدمت الأعيان المدنية في صنعاء كمواقع لإطلاق الصاروخين البالستيين، مشيرين أن مجموع انتهاكات الميليشيا لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد 2400 خرقا باستخدام كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

كما أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف، أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير القدرات البالستية لميليشيات الحوثي لحماية المدنيين وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن، في أواخر أبريل الماضي، تمديد وقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة شهر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن تمديد وقف إطلاق النار لمدة سيكون لمدة شهر اعتبارا من الخميس، 23 أبريل الجاري.

وأوضح المالكي أن قيادة التحالف العربي اتخذت قرار تمديد وقف إطلاق النار، بناءً على إعلانها السابق بتاريخ 8 أبريل الجاري، بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية.

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