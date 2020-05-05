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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

فيفى عبده لـ رامز جلال: «هوديك فى داهية.. ربنا ينتقم منك»

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:08 م
فيفي عبده
فيفي عبده
أحلام عبدالرحمن
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تعرضت الفنانة فيفي عبده للصدمة مبكرا في برنامج "رامز مجنون رسمي"، وذلك فور رؤيتها لصورته، قبل أن يظهر بنفسه.

وفور رؤية فيفي لصورة رامز، صرخت قائلة: "يا نهار أسود ومنيل"، وعلقت على برامجه: "مبيأفورش إلا معايا بصراحة".

واستمرت فيفي بالصراخ، ونطقت الشهادتين، كما دعت على رامز قائلة: "يا رب ينتقم منك، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله".

تعد فيفي عبده ضيفة سنوية على برامج مقالب رامز، لكن هذا العام ومع عرض البرومو الرسمي للبرنامج، قالت فيفي إنها ستقاضي رامز.

وقالت خلال مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" على mbc مصر، إنها تفكر في مقاضاة زميلها الفنان رامز جلال، وطلب تعويض.

وأضافت: "هوديه في داهية، لأنه كهربني زيادة عن اللزوم، أنا حسيت إنهم خطفوني في إسرائيل بيعاقبوني".

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