1832 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم، عن تسجيل 59 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب تسجيل 1832 إصابة جديدة.وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في بيان عبر حسابه على موقع التدوينات "تويتر"، أن إجمالي الوفيات بتركيا وصل إلى 3520 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 129،491 حالة حتى اليوم.وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أعلن أمس، عن تسجيل 64 حالة وفاة، و1614 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وتحتل تركيا المرتبة السابعة عالميا من حيث عدد الإصابات وسط انتقادات للرئيس رجب أردوغان وحكومته لفشله في التعامل مع الوباء منذ البداية ورفضه اتخاذ إجراءات احترازية.