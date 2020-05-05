عشرة أفلام تشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان «ريف آرت» (صور)

أعلن مهرجان ريف آرت للأفلام العمودية، عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الأولى من المهرجان (4- 6 مايو)، ويبلغ عددها عشرة أفلام وهي: حالة قلق لـ أنس عوض، أسبوعين لـ أمين إسماعيل، دخل الحرامي لـ فرح نوير، المكالمة لـ مينا ماهر ومينا نادر، غياب لـ ريم أسامة، مجتمع اليوم لـ فريدة مبروك، سررت بلقائك لـ ماريان مجدي، منتصف الليل لـ إبرام جرجس، الصندوق لـ أحمد الرماد، وليمبو لـ أحمد سمير.وكانت عروض الأفلام قد بدأت اليوم الساعة 12:00 مساءً على صفحات المهرجان على "فيسبوك" و"إنستجرام"، وستكون متاحة لمدة 48 ساعة فقط، وجائزة الجمهور سوف تمنح للفيلم الذي يحصل على أكبر عدد من اللايكات على صفحات المهرجان على "فيسبوك" و"إنستجرام" مجمعين أثناء ساعات العرض الـ48، وذلك يوم الخميس 7 مايو.مهرجان ريف آرت هو أول مهرجان للأفلام العمودية في مصر والتي لا تحتاج لتنفيذها سوى أن تدير عدسة الكاميرا أو الموبايل 90 درجة مئوية وتبدأ التصوير، وكان من المقرر أن تبدأ فعاليات أولى دوراته قبل عدة أشهر بحضور لجنة تحكيم وجمهور في صالات السينما، ولكن تم تأجيله لتأتِ ظروف الحظر ويٌقرر إقامته في هذا التوقيت، خاصة مع حظر التجوال والمطالب بالبقاء في المنزل، فكان هذا تشجيعا على الالتزام بقرار الحظر، مع إعطاء الموهوبين الفرصة لاستثمار أوقاتهم، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الدعاية والتسويق للمهرجان.