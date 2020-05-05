خالد الجندي: هذه الآية خارطة طريق الخروج من «كورونا» (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله أعطانا طوق نجاة فى كتابه العزيز، من أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه لو اعتبرنا أن كورونا عذاب أو عقوبة من الله، يمكن تغيرها، بالتوبة والتضرع إلى الله.وأضاف "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الآية خارطة طريق لمن يريدون الخروج من أزمة كورونا، مستشهدا بقول الله تعالى: "فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ".وتابع: "قوم يونس أول لما علموا أن عذاب ربنا نازل عليهم، بدأوا يتوبوا ويسجدوا ويتضرعوا الى الله، مفيش وقت للدلع، لازم تتوب إلى الله".