تعيين آهاب محي الدين رئيسًا للملاحة الجوية

قرر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تكليف آهاب محي الدين حسين عزمي، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، خلفا للملاح عادل ثابت، رئيس الشركة السابق.وقرر "سعيد محروس"، تعيين الملاح عادل ثابت مستشار رئيس مجلس الإدارة للملاحة الجوية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.جدير بالذكر أن آهاب محي الدين، كان يشغل منصب رئاسة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، في فترة سابقة قبل عامين.