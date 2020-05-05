تجديد حبس علاء عبدالفتاح 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الناشط علاء عبدالفتاح، على ذمة التحقيقات التى تجرى معه وآخرين بتهمة مشاركتهم جماعة الإخوان الإرهابية في تحقيق أغراضها، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية.ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام، والتحريض على الدولة.