"المخرب".. أردوغان يواصل عدوانه ضد سوريا وليبيا

عرضت قناة مداد نيوز السعودية، تقريرا يسلط الضوء على تهديدات الديكتاتور التركي أردوغان بتصعيد عسكري جديد في شمال سوريا.





وأوضح التقرير أن الرئيس التركي أكد خلال اجتماع لمجلس الوزراء استعداده لتصعيد جديد ضد الأكراد السوريين بحجة "حماية أمن واستقرار تركيا".





ووفقا للتقرير فإن أردوغان أعرب عن تصميمه مواصلة دعم "الوفاق"، والذي يؤكد ما كشفه جهاز الرصد والمتابعة بالجيش الليبي الذي كشف عن إرسال تركيا بواخر محملة بآلاف المرتزقة قادمة إلى السواحل الليبية لدعم ميليشيات الوفاق كما تم نقل معدات عسكرية وأسلحة نوعية تركية تمهيدا لتنفيذ هجوم عسكري على ترهونة المعقل الرئيسي للجيش الوطني الليبي.





وتدعم تركيا حكومة الوفاق الليبية عسكريا بشكل علني ورسمي بإرسال العتاد والمسلحين السوريين والضباط والمستشارين الأتراك لتقديم الدعم تحت غطاء اتفاق للتعاون الأمني والعسكري بين البلدين رغم أن اتفاق برلين الذي دعا تركيا صراحة للتوقف عن دعم أي أطراف داخلية في ليبيا أو التدخل في شؤون البلاد لكن لم تلتزم تركيا بتعهداتها سواء في سوريا أو ليبيا







