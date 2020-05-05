هيفاء وهبى تتهم مدير أعمالها السابق بسرقة 63 مليون جنيه

حرر المحامي ياسر قنطوش، وكيلًا عن النجمة اللبنانية هيفاء وهبى محضرًا يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبدالرحمن محمد الشهير بـ"محمد وزيرى".واتهم قنطوش، مدير أعمال هيفاء وهبى السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيلًا عامًا، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.