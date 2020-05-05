وصول 157 مصريا عالقًا بتنزانيا والسودان إلى مرسى علم

وصلت مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطار مرسى علم الدولي، طائرة المصريين العالقين بدولة تنزانيا مرورًا بالعاصمة السودانية الخرطوم، وعلى متنها 157 مواطنًا، ودخلوا فندق الحجر الصحي بمدينة مرسى علم، ضمن خطة الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أن رجال الحجر الصحي بمطار مرسى علم استقبلوا عدد 157 مصريًا عالقًا، بدول السوادان وتنزانيا على متن طائرة واحدة، مشيرًا إلى أنه تم فحصهم فور وصولهم بمعرفة إدارة الطب الوقائي بالمطار، وتم سحب عينات منهم وجرى إرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة الوقاية من الفيروس الحفاظ على سلامة المواطنين العائدين.وأضاف وكيل وزارة الصحة لـ"الدستور"، أنه فور وصول المصريين العالقين تم تعقيمهم وتطهير متعلقاتهم الشخصية وحقائبهم قبيل نقلهم إلى مقر فندق الحجر المخصص لهم بمدينة مرسى علم لقضاء مدة الحجر الصحي وهي 14 يومًا طبقًا لما أقرته وزارة الصحة والسكان.