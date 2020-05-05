الانتهاء من إسكان العاملين بالعاصمة الإدارية بـ«بدر» أغسطس المقبل

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إن نسبة إنجاز إسكان العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بالمدينة بلغ نحو 92% بـ376 عمارة، بواقع 9024 وحدة سكنية، بتكلفة نحو 3.203 مليارات جنيه.وأوضح مندور، في بيان، أن نسبة إنجاز أعمال المرافق والطرق والكهرباء لمشروع إسكان العاصمة الإدارية الجديدة نحو 75%، متوقعاُ أنه سيتم الانتهاء من المشروع مطلع أغسطس المقبل لعام 2020، لافتًا إلى أنه جار البدء التمهيدي لأعمال الطرق.وأضاف، أنه يقوم بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بضرورة متابعة واستمرار أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة نظرا للتوسعات العمرانية الكبيرة التي تشهدها المدينة.