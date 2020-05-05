تشريح جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بالعياط

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة شاب لقي مصرعه على يد آخر بعدما سدد له طعنة نافذة في مشاجرة بينهما، بسبب خلافات سابقة بقرية الجملة بدائرة قسم شرطة العياط.كما صرحت بدفن جثة المجني علية بعد إعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به.البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العياط إشارة من المستشفى، تفيد باستقبال "ر.ص.ع" شاب في العقد الثاني من عمره، مصاب بطعنة نافذة، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، ومقيم بقرية الجملة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وآخر، بسبب خلافات سابقة أقدم خلالها المتهم على طعن المجني عليه بسلاح أبيض مطواة، فأرداه قتيلًا، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.