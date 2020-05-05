أمريكا وبريطانيا تدشنان رسميا محادثات للوصول لاتفاقية للتجارة الحرة

أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا رسميا، اليوم الثلاثاء، جولة أولى من المفاوضات تهدف للوصول إلى اتفاق للتجارة الحرة، وتعهدتا بالعمل بويترة سريعة للوصول إلى اتفاقية "تعزز بشكل كبير التجارة والاستثمار".وقال أكبر مسؤول تجاري في البلدين كليهما في بيان مشترك: إن المحادثات، التي ستجرى عن بعد، على مدار الأسبوعين القادمين سيشارك فيها مسؤولون أمريكيون وبريطانيون في حوالي 30 مجموعة تفاوض مختلفة.وأضافا أن البلدين يتعهدان بتقديم بالموارد اللازمة للسير قدما في المفاوضات بوتيرة سريعة.