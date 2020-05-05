نائب محافظ قنا يتفقد الوحدة الصحية بقرية القلعة

أجري الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا جولة تفقدية للوحدة الصحية بقرية القلعة بمركز قفط ترافقه الدكتورة إيناس فاروق مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة.وتابع نائب المحافظ سير العمل بالوحدة الصحية للوقوف على مدى تقديم الخدمات الصحية ومدى توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوي ومتابعة حركة الحضور والانصراف للعاملين بالوحدة، موجهًا طبيبة الوحدة بتوفير أوجه الرعاية الطبية للمواطنين المترددين، وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكد الدكتور حازم عمر في بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام محافظة قنا، استمرار زياراته الميدانية للوحدات الصحية بالقري والنجوع لمتابعة سير العمل ومدي الالتزام بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، مشيرا إلى أنه في أبريل الماضي تم اعتماد 24 وحدة صحية بعدد من القري بجميع المراكز للعمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين على مدار 24 ساعة وبأماكن قريبة من محال إقامتهم وتخفيفا لحدة الزحام على المستشفيات.