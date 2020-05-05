وصول 298 عالقًا من الكويت إلى مطار القاهرة

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، طائرة مصر للطيران رقم 611 قادمة من الكويت وعلى متنها 298 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة عودة المصريين العالقين في الدول الخارجية مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية والأطفال والمخالفين لشروط الإقامة.وقام أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة بتوقيع الكشف الطبي على الركاب واتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة مع الركاب القادمين لمصر للوقاية من فيروس كورونا قبل مغادرتهم مطار القاهرة، وتم تجهيز عدد من المدن الجامعية لعزل المصريين العائدين من الكويت، وهناك تنسيق بين الوزارات المعنية للإشراف الطبي عليهم وإعاشتهم خلال مدة العزل.ومن المقرر أن تصل إلى القاهرة في وقت لاحق طائرة أخرى لمصر للطيران تقل المصريين العالقين بعد الانتهاء من عودة المصريين المخالفين للإقامة، ستعيد الدولة باقي العالقين الموجودين في الكويت تباعًا.