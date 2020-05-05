تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى مالى



وأشارت إلى شفاء 228 شخصا، ووفاة 32، في حين يتابع الباقون علاجهم في المشافي المالية.

أعلنت وزارة الصحة المالية عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفد- 19).وأوضحت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة المالية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مالي وصل إلى 612 منذ أول ظهور له أواخر مارس الماضي.