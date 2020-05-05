استقالة وزير الدولة للسياسة التجارية البريطاني

قدم وزير الدولة للسياسة التجارية في الحكومة البريطانية كونر بيرنس، اليوم الثلاثاء، استقالته من المنصب على خلفية تعليق مهامه البرلمانية من قبل لجنة المعايير التابعة لمجلس العموم.وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان، عن شكره لكونر على الخدمات الجليلة التي قدمها للبلاد أثناء توليه المنصب، مثمنًا مساهمته في ترتيب إتفاقات إستمرارية التجارة مع عدة بلدان عقب بريكزيت.