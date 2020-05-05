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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة كبير مهندسى مركبات الفضاء الروسية بكورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:51 م
وكالة الفضاء الروسية
وكالة الفضاء الروسية الفيدرالية
وكالات
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ذكرت وكالة الفضاء الروسية الفيدرالية روسكوسموس، اليوم الثلاثاء، أن كبير مهندسي المحطات المأهولة في شركة "إينيرغيا" الروسية لصناعة صواريخ الفضاء، يفغيني ميركين، توفي عن 65 عامًا.

وأوضحت تقارير محلية أنه أصيب الشهر الماضي بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت روسكوسموس، أن وفاة ميركين، عالم الميكانيكا وعمليات التحكم تعتبر "خسارة لا تعوض" لصناعة الصواريخ والفضاء الروسية، وكذلك للعلوم في البلاد.

ولم يعلن سبب وفاته، ولكن هناك تقارير مختلفة ذكرت أنه أصيب بمرض كوفيد-19.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، أن رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم إلكسندر سيرجيف، قال إن ميركين توفي في مستشفى بضاحية من ضواحي موسكو خلال تلقيه علاج مرض كوفيد-19.

وفي 15 أبريل، أوضحت وكالة أنباء تاس، أن ميركين أجرى اختبارين لمرض كوفيد-19 وكلاهما سجل نتيجة اختبار إيجابية، وذلك عقب زيارته مركز بايكونور الفضائي في قازاقستان فى 9 أبريل، لتوديع طاقم المركبة "سويوز-إم إس 16" المغادر إلى المحطة الفضائية الدولية.

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